Депутаты предложили новые меры поддержки для семей бойцов СВO

Спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с группой депутатов внесли поправку, которая позволит регионам вводить дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Поправка касается законопроекта «О внесении изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона «О статусе военнослужащих»». По словам Володина, рассмотрение документов в парламенте запланировано на следующей неделе.

Согласно инициативе, меры жилищного обеспечения, разработанные региональными властями, будут предоставляться в порядке, установленном местным законодательством. Председатель Госдумы отметил, что существует запрос от регионов на расширение полномочий в части решения жилищных вопросов семей военнослужащих, которых сейчас нет.

«Закрепление этих прав на федеральном уровне позволит повысить социальную защиту семей военных и сделать процесс решения жилищных вопросов более эффективным», — подчеркнул Володин.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий родственников участников СВO от уплаты госпошлины при обращении в суд за назначением пенсии по потере кормильца. Речь идёт о выплатах семьям бойцов и граждан, участвовавших в защите приграничных районов России во время вооруженной провокации.