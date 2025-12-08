В центре Новосибирска установили 18-метровую елку

В центре Новосибирска на площадке у Государственного концертного зала имени А.М. Каца установили большую праздничную ёлку от ВТБ — она стала подарком банка городу и его новым украшением в преддверии зимних праздников, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ВТБ.

18-метровое дерево украсили более чем тысячей игрушек и двумя километрами гирлянд. Особое внимание привлекает оригинальный подиум, оформленный под вязаный шарф с надписью «Новогодничайте» — он уже стал популярной фотозоной для горожан и туристов.

«Новый год – время сказок и исполнения желаний, и все мы с нетерпением ждем этого праздника. В этом году мы решили создать особую атмосферу не только в офисах банка, но и в центре Новосибирска. Хочется, чтобы каждый житель или гость города почувствовал новогоднее настроение», — отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

В аналогичном стиле ВТБ оформляет более 30 елей в 27 городах страны — от Камчатки до Новороссии. В Сибири праздничные инсталляции появились в Новосибирске, Омске и Красноярске. Новогодняя кампания банка построена на образах теплых вязаных элементов — синего шарфа, еловых веток, вязаных фигурок и слогана «Новогодничайте».