В Новосибирской области за неделю произошло 77 пожаров

С 1 по 7 декабря на территории Новосибирской области ликвидировали 77 пожаров, включая два возгорания мусора. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, за неделю на пожарах пострадали шесть человек, ещё двоих удалось спасти.

2 декабря в селе Нижний Урюм Здвинского района пожарные тушили возгорание в частном кирпичном жилом доме. Прибывшие спасатели обнаружили дым, выходящий из окон второго этажа. Пламя повредило квартиру на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали менее чем за час.

В МЧС напомнили жителям о правилах пожарной безопасности: не курить в постели, следить за электропроводкой и не перегружать сеть, не оставлять детей без присмотра, устанавливать пожарные извещатели и в случае возгорания звонить по номеру 112.