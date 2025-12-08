82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 19:10
пробки
7/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 19:10
пробки
7/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 16:03
общество

В Новосибирской области за неделю произошло 77 пожаров

Фото: Freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

С 1 по 7 декабря на территории Новосибирской области ликвидировали 77 пожаров, включая два возгорания мусора. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, за неделю на пожарах пострадали шесть человек, ещё двоих удалось спасти.

2 декабря в селе Нижний Урюм Здвинского района пожарные тушили возгорание в частном кирпичном жилом доме. Прибывшие спасатели обнаружили дым, выходящий из окон второго этажа. Пламя повредило квартиру на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали менее чем за час.

В МЧС напомнили жителям о правилах пожарной безопасности: не курить в постели, следить за электропроводкой и не перегружать сеть, не оставлять детей без присмотра, устанавливать пожарные извещатели и в случае возгорания звонить по номеру 112.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.