Благотворительный фонд крупного банка «Вклад в будущее» подвёл итоги работы к своему юбилею

10 млн детей, 22 млн родителей: Благотворительный фонд «Вклад в будущее» уже 10 лет создаёт возможности для развития и помогает людям по всей стране.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в 2025 году отмечает юбилей. За 10 лет фонд изменил к лучшему жизнь миллионов детей и их семей по всей России.

Работа ведётся по трём основным направлениям. Первое направление — современное образование. Фонд помогает детям получать знания и учиться ориентироваться в современном цифровом мире, осваивать финансовую грамотность и знакомиться с технологиями искусственного интеллекта. Второе — инклюзивная среда. Его цель — дать каждому ребёнку, независимо от особенностей здоровья или жизненных обстоятельств, шанс на самореализацию, счастливую и безопасную жизнь. Третье — «Вместе». Здесь фонд объединяет усилия НКО, доноров и государственные структуры, создавая мощную систему поддержки социальных инициатив.

За 10 лет программы и проекты Благотворительного фонда «Вклад в будущее» охватили 10 млн детей и 22 млн родителей из большинства регионов страны.

- 200 тыс. педагогов используют в работе методические материалы фонда.

- Поддержку получили 2 тыс. некоммерческих организаций.

- На занятия для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства направлено 470 млн рублей.

- 600 тыс. детей обучаются по методическим комплектам фонда.

- 33,5 тыс. педагогов повысили свою квалификацию.

- 2,2 тыс. образовательных организаций внедряют программы фонда.

- Каждый год в просветительских мероприятиях по искусственному интеллекту участвуют 5 млн детей.

Петр Положевцев, Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее»:

«В этом году — особая дата: Благотворительному фонду "Вклад в будущее" исполняется 10 лет. Десять лет надежд, свершений, тёплых рук, открытых сердец и настоящих перемен. Когда в 2015 году мы создавали фонд, перед нами стояла амбициозная задача: не просто помогать, а менять реальность — строить социальную среду, где каждый ребёнок, независимо от обстоятельств, получит шанс раскрыть свой потенциал. Где инклюзивная среда станет нормой, а цифровые и финансовые навыки — доступной базой для будущего. Мы не учим детей за них — мы создаем условия, в которых они могут учиться сами, пробовать, ошибаться, находить свой путь. Сегодняшние результаты — это не просто цифры, а следствие долгой работы с педагогами, НКО, регионами. Главное, что удалось — не просто запустить проекты, а встроить поддержку в повседневную практику школ, семейств, сообществ. Это и есть основа для настоящих, устойчивых изменений».