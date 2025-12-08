Важный шаг к равенству возможностей: Новосибирская область впервые принимала Кубок России среди глухих и слабослышащих борцов

Две медали, обе серебряные, завоевали наши борцы греко-римского стиля на домашнем Кубке России среди атлетов с нарушением слуха. Денис Мамашев и Владислав Бакулин добились успеха в весовых категориях до 67 и 82 кг соответственно. Еще один новосибирец, Александр Чуйкин, остановился в шаге от пьедестала (до 77 кг). В командном зачете у них – третье место.

События развернулись в Бердске 6 декабря. Кубок России по спорту глухих проходил в двух дисциплинах: наряду с классиками свое мастерство показали представители вольной борьбы. Яркие, захватывающие поединки принимал спортивный комплекс «Вега». Здесь же состоялось торжественное открытие соревнований, где участников и гостей приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова, президент региональной Федерации спортивной борьбы Сергей Сёмка, директор Центра адаптивной физической культуры и спорта (ЦАФКиС) Дмитрий Седов, заслуженный мастер спорта России Даниил Иванов – двукратный призер Сурдлимпийских игр (2005, 2009), многократный чемпион России, Европы и мира по греко-римской борьбе. Ход мероприятия, как понимаем, сопровождали опытные сурдопереводчики.

Марина Курносова подчеркнула, что данный турнир – не только впечатляющий спортивный праздник, но и крупный социально значимый проект.

– Это еще один важный шаг к равенству возможностей и признанию спортивного таланта вне зависимости от особенностей здоровья, – сказала заместитель министра. – Пусть ковер станет местом силы, а борьба – праздником мастерства! Желаю всем здоровья, удачи и незабываемых моментов!

Кубок России по спорту глухих в борцовских дисциплинах Новосибирская область организовала и провела у себя впервые. Такой шаг стал возможным благодаря не только нашему богатому опыту в проведении масштабных мероприятий, не только желанию идти вперед, развивая самые разные направления (в том числе адаптивного спорта): определенный задел у региона есть в работе с глухими и слабослышащими атлетами. Спорт глухих развивается у нас 35 лет, за этот период обретен добротный методический опыт, подготовлены замечательные тренеры по многим дисциплинам, приводившие своих воспитанников к пьедесталам различных соревнований – от межрегиональных до международных, включая Сурлдимпийские игры (по сути, это Олимпийские игры для данной категории спортсменов). Разные виды единоборств, плавание, сноуборд, волейбол, хоккей, настольный теннис, легкая атлетика – эти и другие направления среди лиц с нарушением слуха сегодня активно продолжают развиваться, главным образом, на базе Центра адаптивной физической культуры и спорта, а также Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

– Привлечение крупных соревнований в наш регион лишь способствует развитию и росту популярности физической культуры и спорта среди разных категорий населения, в том числе лиц с нарушением слуха, – уверен директор ЦАФКиС Дмитрий Седов. – Для особенных спортсменов мы стараемся создавать все условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно – и на спортивных площадках, и в социуме. Кубок России по вольной и греко-римской борьбе – новая веха в нашей истории. Будем работать над тем, чтобы таких мероприятий, которые способствуют как социальной адаптации, так и росту спортивного мастерства участников, становилось у нас больше, а качество этих турниров – выше.

По данным Федерации спортивной борьбы России, на минувших соревнованиях в Бердске выступил 101 спортсмен из 23 субъектов Российской Федерации. И «греко-римляне», они же классики, и последователи вольного стиля боролись в десяти весовых категориях.

Сборная Новосибирской области была представлена только в греко-римской борьбе. Парни выложились по полной программе и заняли свои «законные» места в турнирной таблице. Напомним, у нас в активе два личных серебра, одно четвертое место и командная бронза. Все трое названных новосибирцев – воспитанники ЦАФКиС, оттачивают мастерство под руководством тренера Сергея Волкова.

Отметим наших гостей, которые отличились в другом виде программы: тройку лидеров Кубка России по вольной борьбе (спорт глухих) составили республики Дагестан, Тыва и Бурятия.

По итогам соревнований будут сформированы списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, проведен отбор атлетов для подготовки к международным стартам.

Кстати, как помнят болельщики, совсем недавно отличились в спорте глухих и наши хоккеисты: с 20 по 30 ноября в Самаре проходил чемпионат России среди данной категории лиц. Команда, представляющая Новосибирский центр высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), привезла домой золото! Серебро и бронза достались Свердловской области и Москве соответственно.