В Новосибирской области за неделю более 37 тысяч человек заболели ОРВИ

В Новосибирской области за период с 1 по 7 декабря отмечен существенный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 37 468 случаев ОРВИ, что почти на треть больше предыдущего показателя. Заболеваемость гриппом также увеличилась: выявлено 523 случая против 285 неделей ранее.

Наибольший прирост зафиксирован среди детей, поэтому с 9 декабря в школах и детских садах региона вводится масочный режим.

Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации.