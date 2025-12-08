В Новосибирской области за неделю более 37 тысяч человек заболели ОРВИ

В Новосибирской области за период с 1 по 7 декабря отмечен существенный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 37 468 случаев ОРВИ, что почти на треть больше предыдущего показателя. Заболеваемость гриппом также увеличилась: выявлено 523 случая против 285 неделей ранее.
Наибольший прирост зафиксирован среди детей, поэтому с 9 декабря в школах и детских садах региона вводится масочный режим.
Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации.