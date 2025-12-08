82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 21:04
сегодня 18:40
общество

В Новосибирской области обновили 85 трансформаторных подстанций

Фото: РЭС
Компания «Россети Новосибирск» в 2025 году провела масштабное обновление электросетевого комплекса региона, направив около 45 млн рублей на замену 85 трансформаторных подстанций.

Работы проходили в ключевых районах области и включали реконструкцию фундаментов, установку новых корпусов и монтаж современного оборудования российского производства. Проект завершили к старту отопительного сезона, и обновлённые объекты уже работают в нескольких районах, включая пригородную зону Новосибирска.

Модернизация повысила защиту оборудования от внешних воздействий и улучшила надёжность энергоснабжения населённых пунктов и социально значимых объектов — от больниц и детсадов до котельных и систем уличного освещения.

Дополнительно компания восстановила 778 километров линий электропередачи, отремонтировала 283 подстанции и расчистила 935 гектаров трасс ЛЭП.

Игорь Кириченко
Журналист

