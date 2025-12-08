В Новосибирской области пройдут 12 предновогодних ярмарок

«Ярмарки востребованы – особенно перед Новым годом. Поэтому, нужно проинформировать жителей области о датах и местах их проведения. Найдите возможность донести эту информацию до всех муниципалитетов. Попрошу отслеживать ценовую политику с учётом того, что места льготные. Я думаю, что мы имеем право на контроль за ценами, за качеством продукции, которая будет реализовываться на ярмарках.

Глав муниципалитетов попрошу сделать так, чтобы ярмарки не только обеспечивали наших жителей товарами перед новогодними праздниками, но и создавали предновогоднее настроение. Необходимо украсить места проведения ярмарок, создать праздничную атмосферу, организовать различные активности для взрослых и детей. Многие торговые объекты украшаются к Новому году. Далеко не все, поэтому попрошу тоже призвать наших предпринимателей активно украшать города посёлки в преддверии длинных праздничных выходных», – отметил глава региона.



О проведении ярмарок в нашем регионе в 2025 году участникам совещания доложил и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.



На территории Новосибирской области пройдет 12 предновогодних ярмарок: в городах Каргате, Татарске, Барабинске, рабочих поселках Мошково и Сузун, селах Багане, Венгерово, Кыштовке, а также в Калининском, Ленинском, Первомайском и Советском районах города Новосибирска.



В городе Новосибирске схемой размещения нестационарных торговых объектов определено 101 место для размещения ёлочных базаров. Также места для реализации ёлок определены по всех муниципалитетах региона.



Ежегодно на территории Новосибирской области проводится более 2000 ярмарочных мероприятий различной специализации. Это и универсальные ярмарки и специализированные: продовольственные, продукции пчеловодства, ярмарки для садоводов, сельскохозяйственные, школьные и другие.



Всего в 2025 году будет проведено 2260 ярмарочных мероприятий, в том числе 225 ярмарок организованы Минпромторгом НСО и муниципалитетами, количество участников оптово-розничных универсальных ярмарок составило около 2 тысяч.



В 2025 году в городе Новосибирске в ежедневном режиме работают 4 социальные ярмарки. Социальные ярмарки пользуются большим спросом у населения. На каждой социальной ярмарке единовременный покупательский поток может составлять более 700 покупателей, ежедневный товарооборот превышает 1,7 млн. рублей.



На областных социальных ярмарках организовано 65 торговых мест. Работа на социальной ярмарке позволяет товаропроизводителям увеличивать объемы производства, расширять ассортимент продукции и ее качество.



Проект «Областная социальная ярмарка» реализуется на территории региона несколько лет, в том числе два года работала вторая областная социальная ярмарка в Ленинском районе.



Денис Рягузов отметил, что в 2025 году социальная ярмарка на площади Маркса победила в конкурсе «Торговля России», проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в номинации «Лучшая ярмарка в России».