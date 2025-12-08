В Новосибирске энергетики полностью восстановили электроснабжение после аварии

В Дзержинском районе Новосибирска завершили восстановительные работы после серьёзной аварии на электросетях.

Накануне днём были повреждены несколько кабельных линий, что привело к отключению ряда трансформаторных подстанций. Зимой, при температуре ниже минус двадцати четырёх градусов и промёрзшем грунте, устранение последствий заметно осложнилось.

По информации энергетиков, в первые часы удалось вернуть электроснабжение на нескольких улицах, а в микрорайоне Берёзовая Роща инженеры продолжали искать доступ к повреждённому участку. В течение суток специалисты подключали оставшихся потребителей, постепенно увеличивая объём восстановленной нагрузки.

К вечеру компании удалось выполнить весь объём работ, и в 19:28 было подтверждено полное восстановление электроснабжения.