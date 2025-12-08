82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 22:58
пробки
1/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 21:20
общество

В Новосибирской области модернизировали свыше 53 км дорог

Фото: АиФ-Новосибирск
В регионе подвели итоги программы поддержки автотуризма за 2025 год.

По информации областного правительства, удалось обновить свыше пятидесяти километров дорожного полотна, ведущего к популярным зонам отдыха, а также провести модернизацию трёх мостов. Параллельно в районах Барабы, Татарска и в Бердске появилась новая навигация, облегчающая путь к местным туристическим объектам.

Властями обозначены и ключевые направления, где развитие идёт наиболее активно. Речь идёт о маршрутах «Сибирский тракт» и «Там, где начинается Чуйский тракт». Здесь создают инфраструктуру, ориентированную на автопутешественников и частный бизнес, который работает в туристической сфере. Региональная программа рассчитана до 2035 года и предполагает дальнейшее восстановление дорог и дополнительную поддержку предпринимателей.

Отдельно отмечено, что в Ордынском и Колыванском районах завершён капитальный ремонт мостовых сооружений. Навигационные указатели теперь помогают туристам находить музеи и храмы в Барабинске, Татарске и Бердске. Реализация проекта увязана с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

