В Новосибирске сообщили о сбоях в работе Telegram

Житель Новосибирска сообщил, что в последние дни у него происходят сбои в работе Telegram.

Как он рассказал Сиб.фм, есть проблемы с загрузкой сообщений в последние пару дней. Иногда сообщения просто даже пропадали.

«Высылал видео, оно доходило, было прочитанным, но пропадало», — рассказал читатель.

Стоит отметить, что по данным Сбой.рф, в России всего за сегодня было 129 жалоб на работу Telegram. Если же посмотреть данные по работе сервиса на сайте ЦМУ ССОП, то Новосибирск находится на четвертом месте по сбоям. Первую строчу по жалобам пользователей заняла Москва.

