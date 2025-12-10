82.76% -1.2
проиcшествия

Чуть не сбил пешехода: «Лексус» вылетел на тротуар около Новосибирского госуниверситета

Фото: «АСТ-54 Black»
Утром 10 декабря в верхней зоне новосибирского Академгородка, на пересечении Университетского проспекта и улицы Пирогoва, произошло серьёзное ДТП.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Очевидцы рассказали, что водитель кроссовера Lexus выехал на перекрёсток, не дождавшись зелёного сигнала. В этот момент в него на большой скорости врезался другой кроссовер белого цвета. От удара первый автомобиль отбросило на тротуар: он снёс фонарный столб и пролетел рядом с пешеходом, который успел отскочить в последний момент.

Оба автомобиля серьёзно повреждены. По предварительным данным, тяжелых травм удалось избежать. Обстоятельства аварии уточняются.

