Под Новосибирском мошенник снял ручку с окна у 70-летней пенсионерки в -28 градусов

В Бердске 70-летняя пенсионерка оказалась в сложной ситуации после визита мужчины, представившегося мастером по бесплатной диагностике пластиковых окон. Об этом пишет «Бердск-онлайн».

По словам её дочери, «специалист» разобрал механизм, снял ручку и потребовал оплату в размере семи тысяч рублей, оставив жильё открытым при морозе минус 28 градусов.

После этого он уехал, забрав деталь, из-за чего закрыть окно было невозможно. Вернулся мужчина лишь после того, как родственники пригрозили вызвать полицию.

При повторном визите он выставил женщине ещё один счёт — на десять тысяч рублей.