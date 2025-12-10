82.76% -1.2
сегодня 19:40
общество

Под Новосибирском мошенник снял ручку с окна у 70-летней пенсионерки в -28 градусов

Фото: Pexels.com
В Бердске 70-летняя пенсионерка оказалась в сложной ситуации после визита мужчины, представившегося мастером по бесплатной диагностике пластиковых окон. Об этом пишет «Бердск-онлайн».

По словам её дочери, «специалист» разобрал механизм, снял ручку и потребовал оплату в размере семи тысяч рублей, оставив жильё открытым при морозе минус 28 градусов.

После этого он уехал, забрав деталь, из-за чего закрыть окно было невозможно. Вернулся мужчина лишь после того, как родственники пригрозили вызвать полицию.

При повторном визите он выставил женщине ещё один счёт — на десять тысяч рублей.

Игорь Кириченко
Журналист

