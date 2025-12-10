В Новосибирске увеличились продажи альтернативного молока на 80%

В Новосибирске наблюдается рост продаж альтернативного молока — безлактозного и растительного.

Эксперты связывают популярность с интересом к здоровому образу жизни, особенно среди молодежи поколения Z. Об этом пишет Infopro54.

По данным компании «Нильсен», онлайн-продажи безлактозной продукции выросли более чем на 80%, офлайн — на 43,5%. Доля растительного молока в интернете составляет 3,2% от всего молочного рынка с ростом на 26%, в магазинах — 1,4%. Продукцию можно найти как в крупных супермаркетах, так и в небольших магазинах.

Нутрициологи отмечают, что альтернативное молоко считается полезным, хотя медицинских показаний для его употребления немного. Непереносимость лактозы встречается реже, чем предполагается, однако продукт востребован среди заботящихся о здоровье покупателей.