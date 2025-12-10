79-летний мужчина из Новосибирска решил бросить курить после 59 лет стажа

В Новосибирске 79-летний мужчина, который курил почти шесть десятилетий, обратился в кабинет отказа от курения городской поликлиники.

По данным регионального Минздрава, всего за два месяца он смог заметно уменьшить количество сигарет — с пачки в день до нескольких штук.

Специалисты отметили, что анализы пациента изменились в лучшую сторону. Уровень угарного газа в выдохе снизился более чем в три раза, а объём лёгких вырос примерно на 14%.

Медики считают этот пример показательным и подтверждающим, что поддержка врачей и личная мотивация способны дать результат даже после столь длительного периода зависимости.