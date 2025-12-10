В Новосибирске подвели итоги Года защитника Отечества

Концертная программа «Письма поколений» посвященная подведению итогов Года защитника Отечества прошла в Октябрьском районе Новосибирска.

На праздничный концерт в актовом зале школы №155 собрались педагоги всех образовательных учреждений района: школ, детских садов и дополнительного образования. В течение всего года преподаватели, учителя и воспитатели участвовали в выступлениях агитбригад, готовили дидактических игр для дошколят, создавали макеты на военную тематику. Достижения педагогов были представлены на выставке в рекреакции школы.

На концерте в исполнении педагогических коллективов звучали песни и мелодии военных лет, современные патриотические композиции, исполнялись хореографические сценки. Так вокальная-хоровая группа учителей школы №206 на концерте исполнила одну из самых проникновенных военных песен «Огонек». Также коллектив школы принимал участие в записи ролика, участвовал во многих других мероприятиях. «Мы с удовольствием участвуем в таких патриотических мероприятиях, поём уже много лет. Считаем, что мы часть нашего народа и важно знать и чтить историю нашей страны», — отметили участники коллектива.

Концерт завершился церемонией награждения. Отдел образования Октябрьского района вручил благодарственные письма педагогическим коллективам, участвовавшим во всех событиях Года защитника Отечества, и всем, кто помогал и поддерживал их в этой работе. Среди награжденных был и депутат Совета депутатов города Новосибирска Роман Гуща (депутатское объединение «Единая Россия»).

«Хотел бы выразить благодарность всем нашим образовательным учреждениям школам и детским садам. Они очень много делают для помощи СВО: откликаются на просьбы в сборе гуманитарной помощи, изготовлении полевых свечей, оберегов, писем от ребят. Герои это не только те, кто сегодня находится на передовой. Герои это и те, кто много делает в тылу, чтобы победа пришла быстрее. На примере и тех, и других должны воспитываться новые поколения наших граждан. Нынешние школьники пойдут учиться дальше, будут работать над восстановлением технологического суверенитета нашей страны. Радует также то, что с завершением Года защитника Отечества не прекращается поддержка участников СВО и их семей. Следующий год нас будет не менее насыщенным. 2026 год объявлен годом Единства народов России, единства армии и народа. А когда народ и армия едины, мы непобедимы. И мы, депутаты, продолжим поддерживать все инициативы и наших общественных организаций, и наших образовательных учреждений», — пообещал Роман Гуща.

Автор текста: Ольга Еренкова.