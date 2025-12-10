82.76% -1.2
вчера 22:00
общество

Под Новосибирском начался суд над двумя мужчинами, обвиняемыми в хищении газа

Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Искитимский районный суд Новосибирской области 10 декабря 2025 года приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении природного газа.

На скамье подсудимых оказались Виталий Пустотин и Дмитрий Мальцев.

Государственное обвинение предъявило им обвинения по статьям УК РФ о мошенничестве и коммерческом подкупе. Пустотин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе, Мальцев — в мошенничестве в крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе.

На первом заседании прокурор изложил суть обвинений, а суд определил порядок исследования доказательств. Подсудимые пока воздержались от комментариев. Следующее заседание отложено для допроса представителей потерпевшего и свидетелей.

Игорь Кириченко
Журналист

