общество

В Новосибирской области изменили меру пресечения олимпийскому чемпиону Перлову

Олимпийский чемпион Андрей Перлов освобождён из новосибирского СИЗО и переведён под домашний арест. Об этом 10 декабря сообщил его адвокат Геннадий Шишебаров.

Суд принял решение о смягчении меры пресечения, и уже вечером спортсмен оказался дома с семьёй.

Перлов содержался под стражей с марта 2024 года. Домашний арест установлен сроком на три месяца — до 13 марта 2026 года.

По данным следствия, бывший гендиректор футбольного клуба «Сибирь» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что с мая 2020 по август 2022 года он организовал схему с договорами аренды спортивных объектов, что привело к ущербу областному бюджету на сумму около 21 млн рублей.

