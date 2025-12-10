На реке Иня в Новосибирске спасатели нашли тело пенсионера, вмерзшее в лед

Спасатели МАСС обнаружили тело 76-летнего мужчины в реке Иня. Ранее пенсионера объявили пропавшим без вести.

Как отмечается в телеграм-канале спасателей МАСС, погибшего нашли вмерзшим в лед. Это говорит о том, что на момент того, как он провалился, никто не оказал ему помощь или не вызвал спасателей.

“Лёд смертельно опасен — даже если он кажется прочным, под вашим весом он может неожиданно треснуть”, — напомнили новосибирцам.

Ранее Сиб.фм сообщал, как очевидец пытался спасти человека на озере Спартак в Новосибирске, но сам ушел под лед.