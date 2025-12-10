82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 20:32
пробки
3/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 20:32
пробки
3/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 19:15
проиcшествия

На реке Иня в Новосибирске спасатели нашли тело пенсионера, вмерзшее в лед

Подпишитесь на Telegram-канал

Спасатели МАСС обнаружили тело 76-летнего мужчины в реке Иня. Ранее пенсионера объявили пропавшим без вести.

Как отмечается в телеграм-канале спасателей МАСС, погибшего нашли вмерзшим в лед. Это говорит о том, что на момент того, как он провалился, никто не оказал ему помощь или не вызвал спасателей.

“Лёд смертельно опасен — даже если он кажется прочным, под вашим весом он может неожиданно треснуть”, — напомнили новосибирцам.

Ранее Сиб.фм сообщал, как очевидец пытался спасти человека на озере Спартак в Новосибирске, но сам ушел под лед.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Чечнева
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.