Житель Новосибирской области пойдет под суд за угрозы ножом полицейскому

Мужчину из Мошковского района Новосибирской области будут судить за угрозы ножом полицейскому.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, ведомство направило в суд дело 48-летнего мужчины. Его обвиняют в угрозе насилия полицейскому. По версии следствия, 22 октября этого года правоохранитель приехал к обвиняемому, который сообщил в полицию о краже. На момент приезда сотрудника МВД тот был пьян и уже не хотел дать ход своему сообщению.

Видимо, чтобы прекратить разбирательство по предполагаемой краже, обвиняемый стал угрожать убить полицейского ножом, если тот все же продолжит выполнять свои должностные обязанности.

Уголовное дело направлено в Мошковский районный суд.