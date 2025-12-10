В Новосибирске опубликованы школьные нововведения в 2026 году

В России утвердили перечень из 17 обязательных учебных предметов, которые школьники будут изучать в 2026–2027 учебном году. В него вошла новая дисциплина — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). В Новосибирске с 1 сентября 2026 года будет изменен учебный план.

В Новосибирске с 1 сентября 2026 года будут изменены учебные планы: у школьников сократят количество уроков иностранного языка. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Согласно проекту приказа, опубликованному 22 августа на портале нормативных правовых актов, для учащихся 5–9 классов число занятий иностранным языком уменьшат до двух уроков в неделю. В ведомстве пояснили, что это связано с оптимизацией учебной нагрузки. Освободившееся время направят на преподавание нового предмета ДНКР, который должен формировать у школьников представления о традиционных ценностях.

Издание "Учительская Россия" отмечает, что в обязательный перечень 2026–2027 года также вошли: физика, биология, химия, география, русский язык, литература, история, обществознание, математика, информатика, музыка, изобразительное искусство, технология, основы безопасности и защиты Родины и физкультура.

Согласно информации на сайте «Объясняем РФ», в перечень обязательных предметов также входят «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», «Физическая культура» и «Духовно-нравственная культура России».

В курс математики включены модули «Вероятность и статистика», «Алгебра» и «Геометрия», а предмет «История» разделён на три направления: «Всеобщая история», «История России» и «История нашего края». При этом, по желанию родителей, школьники смогут дополнительно изучать второй иностранный язык, родную литературу и родной язык.