В Кировском районе Новосибирска заменят старый 500-метровый коллектор

В Кировском районе Новосибирска близится к завершению обновление полукилометрового участка коллекторной системы.

Глава города Максим Кудрявцев сообщил, что работы ведутся на Оловозаводской улице, где специалисты «Горводоканала» меняют 45-летний трубопровод диаметром 1500 мм, утративший прежнюю пропускную способность.

В рамках модернизации устанавливаются современные стеклокомпозитные трубы и заменяются восемь канализационных колодцев. Сейчас монтаж труб почти завершён, и вскоре начнутся работы по засыпке траншеи и восстановлению дорожного покрытия.

Обновлённая система обеспечит стабильное водоотведение для жилых домов, социальных объектов и учреждений в Советском и Кировском районах, а также для населённых пунктов Краснообск, Мичуринский и Морской сельсоветы. Ввод коллектора в эксплуатацию планируется к концу декабря.