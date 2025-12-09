82.76% -1.2
сегодня 14:32
общество

В Новосибирске морозы достигнут -35 градусов

Фото: Freepik
Сильные морозы охватили Новосибирск и область: в отдельных районах температура опускается до -35 градусов. Ослабление холодов ожидается не раньше пятницы, 12 декабря.

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, ночные температуры в регионе будут колебаться от -25 до -30 градусов, местами до -35, а на юге области — от -18 до -23 градусов. Днём в ближайшие дни ожидается -23, -28 градусов, местами до -20. Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, местами возможна изморозь. На дорогах сохраняется риск гололедицы. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В среду, 10 декабря, холодная погода продолжится: ночью -25, -30 градусов, местами до -35, на юге -18, -23 градуса, днём -20, -25, местами до -14.

Потепление начнётся с 11 декабря: ночью -18, -23 градуса, местами до -30, днём -14, -19, местами до -8. Ветер сменит направление на юго-западный, скорость до 14 м/с. К пятнице, 12 декабря, дневная температура в Новосибирске составит около -9 градусов.

Александра Провоторова
журналист

