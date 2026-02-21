82.76% -1.2
общество

УФАС возбудило дело о нарушении конкуренции из-за тендера на перевозки в Бердске

Об этом Сиб.фм рассказал начальник УФАС России по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.
УФАС России по Новосибирской области возбудило дело о нарушении конкуренции в связи с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Сиб.фм в эксклюзивном интервью начальник УФАС региона Дмитрий Сухоплюев.

«Администрация Бердска объединила в один лот все маршруты города, что является недопустимым, прямым нарушением ФЗ 135 «О защите конкуренции». Подобное формирование лотов приводит к чрезмерному укрупнению предмета закупки, на торги выходит единственный участник, конкуренция отсутствует (а следовательно и экономия). Чем больше участников, тем будет больше здоровой конкуренции. Наши специалисты усмотрели ряд других признаков нарушения антимонопольного законодательства, но пока рассмотрение дела не завершено, озвучивать их преждевременно», — отметил Сухоплюев.

Антимонопольной службой возбуждено дело по п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ 135 (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия между заказчиком и участником торгов).

Ранее сообщалось, что новосибирский «Главрыбвод» уличили в сговоре на еловых ветках с исполнителем многомиллионного контракта.

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
