В Новосибирске открыли группы для малышей с шести месяцев

В четырёх детских садах Новосибирска начали работу группы кратковременного пребывания для детей с полугода.

Родители могут оставлять малышей под присмотром воспитателей на четыре часа в день, сообщил ТАСС начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

По его словам, новый формат уже привлёк внимание семей, хотя основной спрос остаётся на группы для детей от полутора лет. Дальнейшее развитие услуги будет зависеть от потребностей родителей и возможностей садов.

Кроме того, в городе действуют 18 круглосуточных групп, в том числе для детей сотрудников оборонных предприятий. Недавно открыта специализированная группа для детей с сахарным диабетом, включая инсулинозависимых, чего ранее в Новосибирске не было из-за сложности медицинского сопровождения.

Всего в Новосибирске работают 220 муниципальных детских садов и 28 школ с дошкольными группами. В 2025 году мэрия отметила, что впервые за много лет свободных мест стало больше, чем детей в очереди.