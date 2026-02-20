82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 19:21
пробки
5/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 19:21
пробки
5/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 17:52
общество

В Новосибирске продают роскошного мейн-куна за 300 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм / BFM-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

На одной из популярных онлайн-площадок в Новосибирске появилось объявление о продаже взрослого кота породы мейн-кун.

Животное родилось в декабре 2022 года. В описании отмечается, что это крупный представитель породы с выразительной внешностью.

По словам владельца, питомец отличается не только эффектным видом, но и спокойным нравом. Хозяин подчёркивает его дружелюбие, ласковость и мягкий окрас, называя кота особенно привлекательным.

Стоимость трёхлетнего животного составляет 300 тысяч рублей. Кота рассматривают как домашнего любимца либо как производителя для небольшого питомника — формат передачи обсуждается с потенциальным покупателем.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.