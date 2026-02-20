В Новосибирске продают роскошного мейн-куна за 300 тысяч рублей

На одной из популярных онлайн-площадок в Новосибирске появилось объявление о продаже взрослого кота породы мейн-кун.

Животное родилось в декабре 2022 года. В описании отмечается, что это крупный представитель породы с выразительной внешностью.

По словам владельца, питомец отличается не только эффектным видом, но и спокойным нравом. Хозяин подчёркивает его дружелюбие, ласковость и мягкий окрас, называя кота особенно привлекательным.

Стоимость трёхлетнего животного составляет 300 тысяч рублей. Кота рассматривают как домашнего любимца либо как производителя для небольшого питомника — формат передачи обсуждается с потенциальным покупателем.