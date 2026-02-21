82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 февраля, 10:29
пробки
2/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 08:25
общество

В Новосибирск не долететь: рейс из Якутска задержали на двое суток

Фото: Сиб.фм
Рейс авиакомпании «Якутия» R3 465, следующий из Якутска в Новосибирск, задержали более чем на полтора суток. Вместо 19 февраля самолёт прибудет в Толмачёво только глубокой ночью 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Изначально борт должен был сесть в Новосибирске 19 февраля в 09:50. Теперь расчётное время прибытия — 03:40 21 февраля. Задержка составила 41 час 50 минут.

В авиакомпании объяснили, что 19 февраля произошёл ряд изменений в расписании по техническим причинам. Перевозчик принёс пассажирам извинения и попросил следить за СМС-оповещениями. Другие рейсы «Якутии» тоже могли быть скорректированы.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
