вчера 21:30
общество

Потенциальным операторам БПЛА в Новосибирской области предлагают ₽2,3 млн

Фото: Сиб.фм
Жители Новосибирска начали получать смс-сообщения с предложением заключить контракт с Минобороны России.

Журналист Сиб.фм сообщил о таком сообщении, полученном 20 февраля.

В тексте предложения указаны вакансии для мужчин: оператор БПЛА с бесплатным обучением, единовременная выплата 2,3 млн рублей на карту и ежемесячная зарплата 260 тысяч рублей. Также перечислены условия службы в других подразделениях: возраст до 64 лет, выплата 2,5 млн рублей и зарплата 210 тысяч в месяц.

Для желающих служить в тылу предлагаются зарплаты от 210 тысяч, списание долгов и помощь тем, кому ранее отказывали. Смс приходят с московского номера, но дозвониться по нему на момент публикации не удалось.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
