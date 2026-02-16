Стали известны подробности ЧП с захватом заложника на улице Курчатова в Новосибирске

Утром 16 февраля в доме № 3 на улице Курчатова в Новосибирске развернулась операция силовиков. Как сообщили источники nsk.aif.ru, причиной инцидента стал семейный конфликт между наркозависимым мужчиной и его сожительницей. Детей в момент происшествия в квартире не было.

Первоначально в соцсетях появилась информация, что мужчина угрожает окружающим ружьём, однако позже эта версия не подтвердилась. В ходе конфликта он заперся в квартире и угрожал покончить с собой, а также причинить вред семье.

На месте работали экстренные службы. Очевидцы сообщили, что силовики обезвредили мужчину и вывели его из дома под конвоем.

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту произошедшего.