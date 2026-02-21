В Новосибирск вернутся сильные морозы до -40 градусов

В Новосибирске на предстоящей неделе ожидается резкое усиление морозов.

Уже с понедельника температура ночью опустится до -26 градусов, днем около -22. Во вторник похолодает до -30 ночью и -24 днем. Самыми холодными станут среда и четверг: в темное время суток прогнозируется до -35 градусов, днем около -24...-21.

К пятнице мороз немного ослабеет — ночью около -27, днем до -18. Однако в выходные вновь ожидается понижение: в субботу ночью до -22, днем около -9, а в воскресенье — до -19 ночью и около -7 днем.

Осадки маловероятны в течение всей недели, преимущественно будет ясно или малооблачно. Лишь к воскресенью возможен небольшой снег. Ветер в основном северного направления, местами северо-восточный, что усилит ощущение холода.

Жителям рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и внимательно относиться к технике безопасности в морозы.