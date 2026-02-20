82.76% -1.2
Новосибирский академик Асеев просит суд вернуть подаренную квартиру

Новосибирский областной суд назначил на 24 февраля рассмотрение апелляции академика Александра Асеева и его супруги на решение об отказе в возврате квартиры в Академгородке. Ранее Советский районный суд Новосибирска в ноябре 2025 года не удовлетворил требования семьи.

Иск к территориальному управлению Росимущества в регионе подала Вера Асеева. В 2015 году она оформила договор дарения квартиры в пользу Сибирского отделения РАН. Это произошло после приватизации коттеджа на улице Мальцева дочерью ученого. Позднее сделку с коттеджем признали незаконной, а самого Асеева обвинили в мошенничестве при присвоении ведомственного жилья. Суд вынес обвинительный приговор с условным сроком.

18 февраля тот же районный суд постановил выселить Асеева и его родственников из коттеджа. После этого ученый, проходящий третьим лицом по делу о возврате квартиры, дополнил апелляционную жалобу. По его позиции, государство сохранило за собой и квартиру стоимостью около 22 млн рублей, и коттедж, из которого семья выселена.

Интересы академика представляет адвокат Геннадий Шишебаров. В жалобе Асеев просит отменить решение районного суда и вернуть жильё его семье.

Игорь Кириченко
Журналист

