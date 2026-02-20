В Новосибирске продолжаются поиски девочки, провалившейся под лед на Оби

В Новосибирске продолжают искать восьмилетнюю девочку, которая, по предварительным данным, провалилась под лед на реке Обь в районе «Ясного берега» 12 февраля. Спасатели рассказали о ходе работ.

По информации аварийно-спасательной службы региона на 20 февраля, специалисты учитывают направление и скорость течения, естественные преграды по руслу и другие факторы. В наиболее перспективном участке на дне реки есть каменные гряды, которые могут задерживать тело. Специалисты отмечают, что оно может находиться ближе ко дну, а не к поверхности.

В поисках участвуют Бердский поисково-спасательный отряд МЧС, МАСС и региональная аварийно-спасательная служба. В минувшие выходные помогали добровольцы.

По словам пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, работа ведётся по заявке правоохранительных органов с использованием судов для движения по льду и воде, квадрокоптеров и эхолотов, в том числе предоставленных добровольцами. Результатов пока не получено.