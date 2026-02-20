Губернатор НСО Андрей Травников поздравил новосибирцев с 23-м февраля

В правительстве Новосибирской области состоялась торжественная церемония, приуроченная к 23 февраля.

Глава региона поздравил собравшихся и подчеркнул особый смысл праздника. Он напомнил, что завершился 2025 год, объявленный Президентом Годом защитника Отечества и юбилея Великой Победы, однако внимание к защитникам страны остаётся неизменным.

В ходе мероприятия были вручены государственные и региональные награды. Среди них — орден Мужества, медали Покрышкина, Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора.

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, вручая медали «Общественное признание», поздравил участников встречи от имени депутатского корпуса и пожелал здоровья и благополучия.

Затем руководители области приняли участие в торжественном собрании «Отчизна гордится вами», которое прошло в государственном концертном зале имени Каца. Обращаясь к ветеранам, участникам специальной военной операции, их семьям и курсантам кадетских классов, губернатор отметил, что праздник остаётся по-настоящему всенародным и связан с исторической традицией служения Отечеству.