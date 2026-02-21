В Новосибирской области запустили новое производство лекарств за 4 миллиарда рублей

Фармацевтическая компания открыла в Новосибирской области современную линию по выпуску препаратов в стеклянных ампулах.

Объём инвестиций в проект составил 4 миллиарда рублей. Об этом 19 февраля в пресс-центре ТАСС сообщил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Денис Рягузов.

В рамках проекта планируется построить три новых корпуса и наладить выпуск 17 новых лекарственных средств. Производство ориентировано на отечественный рынок и должно повысить доступность жизненно важных препаратов.