сегодня
21 февраля, 12:23
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня
21 февраля, 12:23
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 10:40
общество

В Новосибирской области запустили новое производство лекарств за 4 миллиарда рублей

Фото: Сиб.фм
Фармацевтическая компания открыла в Новосибирской области современную линию по выпуску препаратов в стеклянных ампулах.

Объём инвестиций в проект составил 4 миллиарда рублей. Об этом 19 февраля в пресс-центре ТАСС сообщил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Денис Рягузов.

В рамках проекта планируется построить три новых корпуса и наладить выпуск 17 новых лекарственных средств. Производство ориентировано на отечественный рынок и должно повысить доступность жизненно важных препаратов.

Кристина Уколова
Журналист

