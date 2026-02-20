В многоэтажке в Новосибирской области обнаружен вирус бешенства

В Барабинске Новосибирской области зафиксирован новый случай бешенства — вирус обнаружен в квартире дома №106 на улице Островского.

Губернатор Андрей Травников распорядился ввести карантин с 19 февраля, документ официально утверждён.

Зона ограничений охватывает около одного километра, включая центр города. Под карантин попали колледж транспортных технологий, городской парк и районная администрация. В квартиру с вирусом допускаются только специалисты ветеринарной службы. Ограничения продлятся до 19 апреля.

По данным экспертов, основными переносчиками бешенства являются дикие животные — лисы и енотовидные собаки. Болезнь передаётся через укусы домашним питомцам и человеку. Единственная профилактика после контакта с заражённым животным — немедленная вакцинация. После проявления симптомов лечение невозможно.