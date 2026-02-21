Новосибирские эксперты рассказали, будет ли ипотека доступнее в 2026 году

Покупка квартиры сегодня остаётся серьёзным финансовым решением для большинства семей. Изменение жилья нередко означает пересмотр бюджета и дополнительные ограничения.

Журналисты nsk.aif.ru поинтересовались у специалистов рынка недвижимости, возможны ли в 2026 году более благоприятные условия для покупателей.

По мнению эксперта Максима Омельянчука, даже при высокой ключевой ставке существуют факторы, которые сдерживают рост цен. Дорогие кредиты снижают спрос, поэтому застройщики и продавцы вынуждены предлагать скидки и специальные условия. Дополнительное давление оказывает продолжающееся массовое строительство жилья при снижении реальных доходов населения. Девелоперы, в отличие от собственников вторичного жилья, не могут надолго откладывать продажи, поскольку нуждаются в оборотных средствах.

Руководитель агентства недвижимости Екатерина Семёнова отмечает, что часть строительных компаний обращается за господдержкой. По её словам, рынок переживает период нестабильности, и застройщики работают с минимальной маржой.

Эксперты советуют покупателям оценивать финансовую устойчивость компаний, выбирать проекты высокой степени готовности и взвешенно относиться к предложениям на ранних стадиях строительства.