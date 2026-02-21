Правительство Новосибирской области обжаловало решение суда по делу о контрактах для СВО на 747 миллионов

Тяжба вокруг госзакупок для нужд специальной военной операции вышла на новый уровень. Правительство Новосибирской области подало кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая ранее встала на сторону прокуратуры в споре с региональным Минпромторгом и компанией «Росэкспресс». Заседание назначено на 20 апреля, и пройдёт оно в закрытом режиме. Подробности сообщили в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

История тянется с марта 2025 года, когда прокуратура потребовала признать недействительными контракты, заключённые Минпромторгом с «Росэкспрессом», и взыскать с поставщика почти 748 миллионов рублей. В сентябре суд первой инстанции прокурорам отказал, однако апелляция в конце года отменила это решение, удовлетворив иск.

Теперь дело будет пересматривать кассация. Ситуация осложняется тем, что речь идёт о поставках товаров для армии, а сам министр промышленности Андрей Гончаров стал фигурантом уголовного дела о нарушениях при госзакупках.

По данным из открытых источников, претензии прокуратуры касались шести контрактов, хотя занижение объёмов выявили только по одному. Причиной называли нестабильный курс валюты при закупках в Китае, но позже недопоставки якобы восполнили отдельным договором.

Прокуратура настаивает на односторонней реституции — то есть на возврате всей суммы без компенсации поставщику и без возврата товара. Такая мера применяется, если контрагент заведомо знал о нарушениях при заключении сделки.

В правительстве региона настаивают, что никакого ущерба бюджету и конфликта интересов не было. Теперь этот вопрос предстоит решить кассационной инстанции.