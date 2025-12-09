Запрет на работу мигрантов в 2026 году: кто пострадает первым

В 2026 году в России могут вступить новые ограничения для трудовых мигрантов.

Инициатива направлена на регулирование рынка труда и защиту интересов российских граждан. При этом эксперты отмечают, что определённые категории иностранных работников окажутся под ударом первыми.

По предварительным данным, ограничения в первую очередь затронут:

низкоквалифицированных работников, занятых в строительной сфере, коммунальных и бытовых услугах;

сезонных работников, особенно в аграрном секторе и сфере обслуживания;

работников, трудоустроенных по краткосрочным контрактам без долгосрочной регистрации.

В то же время высококвалифицированные специалисты, привлечённые в IT, науку и инженерные отрасли, скорее всего, останутся исключением из новых правил.

Какие отрасли пострадают сильнее всего

Строительная отрасль — значительная часть рабочей силы представлена мигрантами, особенно на объектах средней и крупной сложности.

Аграрный сектор — сезонные сборщики урожая и рабочие на фермах могут оказаться под ограничением.

Сфера услуг и бытового обслуживания — кафе, рестораны, гостиницы и клининговые компании часто нанимают мигрантов на временные позиции.

Эксперты прогнозируют, что наибольшая нагрузка ляжет на работодателей в крупных городах, где сосредоточено максимальное количество иностранных работников. В регионах последствия будут менее заметны, но также потребуют адаптации кадровой политики.

Предполагается, что меры будут сопровождаться:

усиленным контролем со стороны трудовых инспекций;

штрафами за незаконное трудоустройство мигрантов;

проверкой легальности трудовых договоров и оформления разрешений на работу.

Многие компании уже готовятся к возможным изменениям, планируя перераспределение обязанностей среди местных сотрудников и поиск альтернативных кадровых решений.