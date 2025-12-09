В Новосибирск пришел мороз -31 градус

В Новосибирске 9 декабря будет стоять ясная морозная погода. Завтра температура воздуха повысится, но не намного.

Сейчас в городе, по данным погодного сервиса Gismeteo, стоит мороз в -31 градус (по ощущениям -36). Затем столбики термометров поползут вверх и примерно к часу дня покажут -28 градусов, а к четырём часам «потеплеет» до -25 градусов.

Ночью 9 декабря будет -26...-27 градусов, днём ожидается от -21 до -26 градусов.

Напомним, что 9 и 10 декабря среднесуточная температура по прогнозам синоптиков может оказаться ниже обычного на 10–16 градусов.