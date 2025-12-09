Новосибирский автоэксперт Ашурков объяснил последствия двукратного роста стоимости ОСАГО

В Новосибирске сократится число покупателей полиса ОСАГО в 2026 году. Причиной станет рост его стоимости на 130 %. Об этом в интервью Сиб.фм рассказал руководитель новосибирского представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Увеличение стоимости зависит от двух причин. Во-первых, Банк России утвердил новое указание, согласно которому с 9 декабря 2025 года для части регионов России пересматриваются территориальные коэффициенты. Как отмечает наш собеседник, для Новосибирской области этот коэффициент вырос с 1,56 до 3,12. То есть он даст рост стоимости полиса ОСАГО в 100 %. Во-вторых, с 9 декабря Центробанк разрешил страховщикам самостоятельно корректировать границы базовых ставок для полиса в пределах 15 % — они могут как увеличивать их, так и уменьшать. Стоимость полиса складывается из базового тарифа и территориального коэффициента. Каждую из этих частей страховые компании могут увеличить на 15 %: получается, вместе максимальный рост составит 30 %. В итоге в худшем случае цена автостраховки может вырасти на 130 %.

«Средняя цена полиса — 8 тысяч рублей. Он тогда будет, получается, стоить не 16, если бы увеличился только территориальный коэффициент, а примерно 18 400 рублей, если прибавим ещё 30 %», — уточнил Ашурков.

При этом он не исключил ситуацию, когда страховщики воспользуются правом гибко устанавливать тариф и в меньшую сторону: например, если автовладелец страхуется в компании какое-то время, у него нет аварий — в качестве бонуса ему могут снизить стоимость.

Однако, скорее всего, число автовладельцев, страхующих свою машину, всё же сократится. Автоэксперт привёл пример: произошло ДТП с небольшим ущербом, не более 50 тысяч рублей, и у пострадавшего нет ОСАГО. У него есть право пойти в суд, но на практике вряд ли он будет составлять иск из-за такой суммы. Так что компенсация, по сути, останется на совести виновника аварии.

Альтернативой ОСАГО может стать мини-Каско: если у второго участника аварии нет полиса ОСАГО, страховая компания все равно починит автомобиль и сама будет заниматься судебными тяжбами с виновником ДТП.

