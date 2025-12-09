В трёх районах Новосибирской области введен карантин из-за бешенства

В Новосибирской области ввели карантин в трёх населённых пунктах после подтверждения случаев бешенства.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона. Ограничения затронули деревни Боровлянка Тогучинского района, Шаитик Купинского района и Воробьёво Колыванского района. Источники заболевания нашли в личных подсобных хозяйствах.

В территориях, попавших под ограничения, запрещён ввоз и вывоз животных, восприимчивых к вирусу, кроме тех, что прошли вакцинацию. Вход на территории хозяйств, где обнаружили инфекцию, разрешён только специалистам и сотрудникам, занятым в ветеринарных мероприятиях.

Сроки карантина различаются: в Боровлянке и Шаитике он продлится до шестого февраля следующего года, а в Воробьёво — до пятого.