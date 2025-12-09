82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:27
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:27
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 19:00
общество

В трёх районах Новосибирской области введен карантин из-за бешенства

Фото: freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области ввели карантин в трёх населённых пунктах после подтверждения случаев бешенства.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона. Ограничения затронули деревни Боровлянка Тогучинского района, Шаитик Купинского района и Воробьёво Колыванского района. Источники заболевания нашли в личных подсобных хозяйствах.

В территориях, попавших под ограничения, запрещён ввоз и вывоз животных, восприимчивых к вирусу, кроме тех, что прошли вакцинацию. Вход на территории хозяйств, где обнаружили инфекцию, разрешён только специалистам и сотрудникам, занятым в ветеринарных мероприятиях.

Сроки карантина различаются: в Боровлянке и Шаитике он продлится до шестого февраля следующего года, а в Воробьёво — до пятого.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.