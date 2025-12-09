82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 07:29
пробки
3/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 07:29
пробки
3/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 06:00
общество

Почти 40 тысяч жителей Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом

Подпишитесь на Telegram-канал

На Новосибирск пришлось 24 529 случаев, что составляет значительную часть от общего числа заражений.

Что касается гриппа, то за тот же период было зафиксировано 523 случая, из которых 396 приходится тоже на Новосибирск.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в конце ноября из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирске ввели первые ограничения. А 8 декабря 2 школы уже закрыли на карантин: одна школа в Искитимском районе не принимает детей до 10 декабря, вторая — в Кыштовском районе — до 11 декабря.




ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Чечнева
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.