Почти 40 тысяч жителей Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом

На Новосибирск пришлось 24 529 случаев, что составляет значительную часть от общего числа заражений.

Что касается гриппа, то за тот же период было зафиксировано 523 случая, из которых 396 приходится тоже на Новосибирск.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в конце ноября из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирске ввели первые ограничения. А 8 декабря 2 школы уже закрыли на карантин: одна школа в Искитимском районе не принимает детей до 10 декабря, вторая — в Кыштовском районе — до 11 декабря.







