сегодня
05 декабря, 16:30
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 12:50
общество

В Новосибирске с 15 декабря поднимут цену проезда на общественном транспорте

Фото: Сиб.фм
С 15 декабря 2025 года стоимость проезда на двух популярных маршрутах Новосибирска увеличится до 100 рублей за поездку, сообщили в официальном сообществе департамента транспорта мэрии в «ВКонтакте».

Повышение затронет маршрут №35 «Цветной проезд — метро „Речной вокзал“», обслуживаемый ИП Остапенко и ООО «Академ Лайн», а также маршрут №91 «ул. Кутателадзе — метро „Речной вокзал“», который эксплуатирует ООО «Диамант-1». Решение об увеличении тарифа приняли перевозчики.

Также с декабря 2025 года стоимость проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась до 45 рублей за поездку, а поездка в метро теперь стоит 48 рублей.

Соответствующие тарифы установила комиссия по тарифам мэрии города. Новые цены коснутся всех пассажиров муниципального транспорта и вступили в силу после официального утверждения решения комиссии.

Александра Провоторова
журналист

