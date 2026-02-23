82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 11:44
сегодня 10:59
общество

Новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали на 45 тысяч за овербукинг

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по обращениям граждан и выявила нарушения в работе АО «Авиакомпания Сибирь». Установлено, что в августе, сентябре и октябре прошлого года было неправомерно отказано 25 пассажирам в перевозке. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Люди не смогли улететь по ранее приобретенным билетам по нескольким направлениям: Новосибирск – Санкт-Петербург, Сочи – Москва, а также Иркутск – Новосибирск. Причиной отказа стало превышение количества доступных мест на борту самолета. Как выяснили надзорные органы, это произошло из-за регистрации на рейсы трансферных пассажиров с других стыковочных рейсов, а также из-за замены воздушного судна на самолёт другого типа меньшей вместимости.

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ. Речь идёт о повторном оказании услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований. Суд назначил перевозчику наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что популярный банк оштрафовали за ошибочный звонок жительнице Новосибирска о просроченных платежах.

Наталья Шлюшинская
журналист

