В Новосибирске выставили на торги кроссовер Mitsubishi за 1,6 миллиона рублей

В Новосибирске на электронном аукционе продают автомобиль Mitsubishi Outlander. Информация о торгах опубликована на сайте «ГИС Торги», где уже объявлен приём заявок.

Начальная цена кроссовера серого цвета 2017 года выпуска составляет 1,6 миллиона рублей. Как следует из сообщения, на машину наложены ограничения: она находится под арестом и имеет запрет на регистрационные действия. Автомобиль продается в рамках исполнительного производства – с владельца решили взыскать долг за счёт имущества на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Кроссовер расположен в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук. Организатором аукциона выступает Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области. Торги запланированы на конец марта 2026 года.

