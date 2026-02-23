Бастрыкин вмешался в ситуацию с ветхой школой под Новосибирском

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о ненадлежащем состоянии здании одной из школ Бердска. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале связи граждан со Следственным комитетом РФ.

Ранее жители Новосибирской области пожаловались на плачевное состояние здания образовательного учреждения, построенного в 1988 году. Сообщалось, что на протяжении длительного времени там протекает кровля, со стен осыпается штукатурка, а температурный режим в классах не соответствует нормам. Капитальный ремонт в школе ни разу не проводился за все годы ее существования. При этом обращения в различные инстанции до сих пор не принесли никаких результатов.

В связи с этим в СУ СК России по Новосибирской области уже возбуждено уголовное дело. Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Евгению Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным бараком 1948 года в Новосибирской области.