Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным бараком 1948 года в Новосибирской области

Следственный комитет России вмешался в ситуацию с многолетним непригодным жильём в Новосибирской области после обращения местной жительницы. Женщина из села Чулым отправила письмо лично главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в проблеме, которую власти не могут решить годами.

Семья заявительницы живёт в деревянном доме, построенном ещё в 1948 году. Официально здание признали аварийным и непригодным для проживания семь лет назад. Однако с тех пор ничего не изменилось: люди продолжают ютиться в помещении с разрушенным фундаментом, осыпающимися стенами и полным отсутствием безопасных условий. Жить там, по словам женщины, с каждым годом всё страшнее.

Переселение обещали ещё в 2025 году, но сроки неоднократно переносились. Ни региональные, ни местные власти так и не решили проблему, оставляя людей в опасной среде.

Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК под руководством Евгения Долгалева провести тщательную проверку, выявить виновных в нарушении жилищных прав граждан и доложить о результатах. Ход разбирательства взят на контроль центральным аппаратом ведомства.