

Сенатор Алексей Пушков допустил завершение спецоперации в 2026 году, ссылаясь на опросы на Украине, где 80% граждан выступают за мир. По его мнению, население осознает сложность зимы на фоне ударов по энергетике.



Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн также считает, что Россия может одержать победу уже в этом году. Он допустил сохранение украинской государственности только при учете интересов Москвы.



Искусственный интеллект, привлеченный к прогнозам в Хорватии, назвал 2026-й «переломным годом». В отчете ИИ говорится, что и в России, и на Украине растут ожидания завершения конфликта к концу года.



Однако руководители пяти европейских разведок в беседе с Reuters скептичны: недавние переговоры в Женеве они назвали «театрализованным представлением» и не ждут быстрого прогресса. Политолог Николай Топорнин и военный эксперт Василий Дандыкин сходятся: сроки напрямую зависят от западной поддержки Киева. Пока она сохраняется, говорить о мире рано.