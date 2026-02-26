82.76% -1.2
сегодня 12:55
общество

СВО может завершиться в 2026 году: прогнозы политиков и экспертов

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Сенатор Алексей Пушков допустил завершение спецоперации в 2026 году, ссылаясь на опросы на Украине, где 80% граждан выступают за мир. По его мнению, население осознает сложность зимы на фоне ударов по энергетике.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн также считает, что Россия может одержать победу уже в этом году. Он допустил сохранение украинской государственности только при учете интересов Москвы.

Искусственный интеллект, привлеченный к прогнозам в Хорватии, назвал 2026-й «переломным годом». В отчете ИИ говорится, что и в России, и на Украине растут ожидания завершения конфликта к концу года.

Однако руководители пяти европейских разведок в беседе с Reuters скептичны: недавние переговоры в Женеве они назвали «театрализованным представлением» и не ждут быстрого прогресса. Политолог Николай Топорнин и военный эксперт Василий Дандыкин сходятся: сроки напрямую зависят от западной поддержки Киева. Пока она сохраняется, говорить о мире рано.

София Ключагина
журналист

