Наука для страны: начался сбор заявок на Научную премию Сбера 2026

Лауреатов определят в шести номинациях, общий призовой фонд составит 111 млн рублей.

Стартовал приём заявок на пятый сезон Научной премии Сбера. Эта престижная награда вручается учёным за выдающиеся достижения, которые открывают новые перспективы для развития науки и технологий в стране. Общий призовой фонд премии в 2026 году составит 111 млн рублей.

В основных номинациях Премия отмечает работающих в России исследователей за выдающиеся фундаментальные научные результаты последних 10 лет и созданный ими и их школами задел для будущих открытий. Лауреаты определяются в номинациях: «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная». Каждый победитель получает 30 млн рублей.

Для молодых учёных — до 35 лет включительно — представлены три номинации «AI в науке» по направлениям основных номинаций Премии. Каждый коллектив победителей разделит приз, увеличенный в этом году до 7 млн рублей.

Лауреаты пятого сезона будут награждены в Москве в конце года.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Поддержка фундаментальной науки — это стратегически важная инвестиция в будущее России: в её суверенитет, качество жизни граждан и развитие экономики. Работа учёного очень значима, потому что без передовых открытий страна не будет столь успешной в долгосрочной перспективе. Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить учёным условия для продуктивной работы, поддерживая как опытных исследователей, так и тех, кто только начинает свой путь в науке. Пять лет мы вручаем эту премию учёным, чьи прорывные открытия расширяют горизонты и дают ответы на практически любые вызовы современности».

Александр Кулешов, академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий:

«Научная премия Сбера — это не просто признание отдельных достижений, а внимание к тем научным школам и направлениям, которые формируют задел на годы вперёд. Сегодня особенно важно поддерживать исследования, способные задать долгую траекторию развития науки и технологий в стране и обеспечить преемственность между поколениями исследователей. Такое доверие к науке — необходимое условие технологической самостоятельности и устойчивого развития России».

Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За четыре прошедших сезона её лауреатами стали 17 учёных, которые получили в общей сложности почти 300 млн рублей призовых средств.

