сегодня
20 февраля, 17:35
пробки
7/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня
20 февраля, 17:35
пробки
7/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 16:41
общество

В Новосибирске задержали тренера фигуристок по делу о домогательствах

Фото: Сиб.фм
Бывший наставник новосибирского «Центра зимних видов спорта» Константин Медовиков задержан силовиками. Информацию подтвердили в правоохранительных органах, передаёт ТАСС.

В апреле 2025 года несколько матерей юных фигуристок обратились в полицию с заявлениями о неприемлемом поведении тренера. По словам одной из родительниц Татьяны Антоновой, Медовиков «лез под майку, целовал в губы и трогал за грудь» её дочь. Другая мама, Юлия Хохлова, рассказала об объятиях и прикосновениях ниже поясницы.

После инцидента Медовиков уволился. В мэрии, которой подведомствен центр, заявили, что за 11 лет его работы жалоб на него не поступало.

Однако другая группа родителей фигуристов встала на сторону тренера и написала заявление с просьбой проверить условия жизни дочери Антоновой. Коллега Медовикова Лолита Белова предположила, что конфликт мог быть связан с неудачной спортивной карьерой ребёнка.

Несмотря на это, уголовное дело всё же возбудили. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте для экс-тренера.

«Центр зимних видов спорта» — школа олимпийского резерва, которую возглавляет Сергей Шевкунов, ранее работавший в мэрии с религиозными организациями и национальными автономиями.

Кристина Уколова
Журналист

